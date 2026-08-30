Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Rukiye Kübra Baki yaptı.

Kutlama programına Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programa, Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk ile daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA