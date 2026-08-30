Haberler

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrenci şiirlerinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, askeri yetkililer, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Rukiye Kübra Baki yaptı.

Kutlama programına Başçiftlik Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Şaban Bolat, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programa, Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk ile daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp kişi sayısı hayli vahim
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

13 katlı plaza küle döndü! Bakın yangına ne sebep olmuş
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar...
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı