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Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Üçoluk Göleti, Osmanlı Yaylası ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde etkili oldu, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği ilçede kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Üçoluk Göleti, Osmanlı Yaylası ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde etkili oldu, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının devam ettiği ilçede kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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