Tokat İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarına Karşı Denetim Yaptı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi gereği orman yangınlarına karşı denetim yaptı. Asayiş Bot Timi, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlarda havadan, kıyıdan ve karadan gözetleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Piknik alanlarında bulunan vatandaşlara orman yangınlarına karşı bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi gereği orman yangınlarına karşı denetim yaptı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Timi, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timlerince İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi gereği, yangınlara karşı ormanlık alanlarda havadan, kıyıdan ve karadan gözetleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Piknik alanlarında bulunan vatandaşlara orman yangınlarına karşı bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtılarak denetim yapıldı. - TOKAT