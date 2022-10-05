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Tokat haberleri: Tokat'ta yaşlı adamı öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı

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Tokat haberleri: Tokat'ta yaşlı adamı öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı

Tokat gündem haberi... Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çay köyünde yalnız yaşayan Rıza Saban'ın (80) evinde hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Saban'ın başına çeşitli cisimlerle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma, cinayet zanlısı olarak T.K'yi (40) gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma Niksar Tokat Çay Güncel Haberler

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