Tokat haberi... Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor Tokat yerel gündem haberine göre Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor. Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor. Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada geçtiğimiz nisan ayının sonundan bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne yaklaşık 120 kişinin başvurduğu öğrenildi. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kırım Tokat Güncel Haberler

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