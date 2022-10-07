Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı Güncel Haberler Tokat gündem haberi | Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı. Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Güncel Haberler

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