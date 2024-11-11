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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 'Atatürk'ü Anlamak' Konferansı Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 'Atatürk'ü Anlamak' Konferansı Düzenlendi
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 'Atatürk'ü Anlamak' konulu konferans ve 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri gerçekleştirildi. Konferansta, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmet Türkmen, Atatürk'ün liderlik özellikleri ve dönemin zorlukları hakkında bilgiler aktardı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans verildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri ve "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konserini Doç. Dr. Hamza Üstün ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gamze Gevşek icra etti.

Konferansta, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmet Türkmen konuşmacı olarak yer aldı. Türkmen konuşmasında, dönemin zorluklarından ve şartlarından bahsetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik özelliklerine de değinen Türkmen, ayrıntılı bilgileri dinleyicilere aktardı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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