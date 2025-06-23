Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü'nden Pamukkale Üniversitesi'ne Ziyaret

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör'ü ziyaret ederek akademik iş birlikleri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette TarımFest etkinliği için protokol imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör'ü ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür ve PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ersan Öz ve Prof. Dr. Ahmet İnel de yer aldı.

İki üniversite arasındaki akademik iş birliklerinin ele alındığı görüşmede, eğitim, araştırma ve ortak projelere yönelik fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca TOGÜ tarafından düzenlenecek TarımFest etkinliği için de protokol imzalandı.

Ziyarette Rektör Yılmaz, Pamukkale Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek Prof. Dr. Mahmud Güngör'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki üniversite arasında ilerleyen süreçte daha fazla iş birliği geliştirilmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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