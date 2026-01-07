Haberler

TOGÜ'de çölyak hastalarına glütensiz ürünler ücretsiz olarak dağıtıldı

TOGÜ'de çölyak hastalarına glütensiz ürünler ücretsiz olarak dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen törende, çölyak hastalarına yönelik glütensiz ürünler ücretsiz olarak dağıtıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin toplum yararına projelerde sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çölyak hastalarına glütensiz ürünler ücretsiz olarak dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından çölyak hastalarına yönelik üretilen glütensiz ürünlerin dağıtımı, Gökmedrese'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Programa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, Çölyak Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında üniversitenin imkanlarıyla üretilen glütensiz ürünler, çölyak hastası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Rektör Fatih Yılmaz, "Üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, topluma doğrudan dokunan projelerle de sorumluluk üstleniyor. Çölyak hastalarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Glütensiz ürünlere erişim, bu bireyler için bir tercih değil, zorunluluktur. Üniversite olarak bilgi ve üretim kapasitemizi toplum yararına kullanmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız glütensiz ürün dağıtımını sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Böylece çölyak hastalarının güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimine düzenli destek sağlanması hedefleniyor." ifadesini kulladı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Arda Turan'dan Shelvey'nin iddialarını olay yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur

Arda'dan Shelvey'nin "Puro ve alkol" iddialarına zehir zemberek yanıt
Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı

Sokakta bebekli kadına ve çocuğa dehşeti yaşattı