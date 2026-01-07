TOGÜ'de çölyak hastalarına glütensiz ürünler ücretsiz olarak dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) çölyak hastalarına glütensiz ürünler ücretsiz olarak dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından çölyak hastalarına yönelik üretilen glütensiz ürünlerin dağıtımı, Gökmedrese'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Programa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, Çölyak Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında üniversitenin imkanlarıyla üretilen glütensiz ürünler, çölyak hastası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Rektör Fatih Yılmaz, "Üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, topluma doğrudan dokunan projelerle de sorumluluk üstleniyor. Çölyak hastalarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Glütensiz ürünlere erişim, bu bireyler için bir tercih değil, zorunluluktur. Üniversite olarak bilgi ve üretim kapasitemizi toplum yararına kullanmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız glütensiz ürün dağıtımını sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Böylece çölyak hastalarının güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimine düzenli destek sağlanması hedefleniyor." ifadesini kulladı.