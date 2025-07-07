Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde TÖMER Yaz Okulu Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde TÖMER Yaz Okulu Açıldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen yaz okulu, farklı kültürlerden gelen öğrencilere Türk dilini ve kültürünü tanıma fırsatı sunacak. Program, 7-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılara yoğun Türkçe dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler de sunulacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TÖMER yaz okulu açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılan yaz okulu, Yunus Emre Enstitüsü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlendi.

Bu kapsamda 7-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek yaz okulu, farklı kültürlerden gelen öğrencilere Türk dilini ve kültürünü tanıma fırsatı sunuyor.

Program süresince öğrencilere yoğunlaştırılmış Türkçe dil eğitiminin yanı sıra geleneksel el sanatları atölyeleri, Türk mutfağı tanıtımları ve gezi de sunulacak.

TÖMER binasında yapılan açılışa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen, TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Akgül, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, TÖMER yaz okulu projesinin sadece dil öğretimi açısından değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve dostluk köprülerinin kurulması açısından önem taşıdığını belirtti.

Farklı ülkelerden gelen gençleri üniversitelerinde ağırlamaktan, onlara hem Türkçe'yi hem de kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı sunmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Yılmaz, "Üniversitemiz, Türkçe'nin uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sunmaya devam edecek. Bu yılki programa 13 ülkeden 19 öğrenci katılıyor. Katılımcılar, üniversitemiz bünyesinde yürütülecek dersler ve kültürel etkinlikler aracılığıyla hem Türkçe öğrenecek hem de Türkiye'nin zengin kültürel mirasını deneyimleme imkanı bulacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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