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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Tatlı Patates Hasadı Etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Tatlı Patates Hasadı Etkinliği
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tatlı patates hasadı etkinliği düzenleyerek öğrencilere uygulamalı tarım deneyimi sundu. Rektör Yılmaz, etkinliğin bölge tarımını desteklediğini belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezince tatlı patates hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında düzenlenen patates hasadına, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İrfan Oğuz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar tatlı patates hasadını bizzat deneyimleme fırsatı bulurken, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında da bilgilendirildi.

Rektör Yılmaz, Tokat'ın tarım ve ziraat şehri olduğunu belirterek, "Üniversite olarak hem bölge tarımını desteklemeye hem de öğrencilerin uygulamalı eğitimlerle gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Etkinliğe katılan öğrenciler de etkinlik sayesinde tarımın uygulamalı yönünü öğrenme fırsatı yakaladı. Bu tür faaliyetler eğitim hayatlarına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara, fırınlanmış tatlı patates ikram edildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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