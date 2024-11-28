Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda okulun mevcut durumu değerlendirildi ve geleceğe yönelik stratejiler belirlendi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pazar Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulu ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, Meslek Yüksekokulu ve paydaşlarıyla okulun mevcut durumunu değerlendirip geleceğe yönelik stratejileri belirlemek amacıyla görüş alışverişi yapıldı.
Danışma kurulu toplantısına, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Şükriye Sakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner, Pazar Ziraat Bankası Şube Müdürü Faruk Kaya, Pazar Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ergün Yıldırım ve Pazar Meslek Yüksekokulu bölüm başkanları katıldı.