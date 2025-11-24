Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

TOGÜ Eğitim Fakültesi tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Tebeşir Tozundan 5.0'a: Öğretmen, Öğrenci ve Bilimin Yolculuğu" başlıklı panel ve konser gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın yaptığı konuşmada, "Yüzü aşkın eğitim fakültesinde yaklaşık 10 bin öğretim elemanı öğretmen adaylarını yetiştiriyor. Bu tablo, öğretmeni, öğrencisi, velisi ve akademisyenleriyle Türkiye'nin büyük bir okul olduğunu gösteriyor. Eğitim fakülteleri öğretim elemanları olarak hem kendi öğretmenlik deneyimlerimiz hem de öğretmen yetiştirme sürecine katkılarımızla 24 Kasım'ı içtenlikle benimsiyor ve coşkuyla kutluyoruz. Eğer mesleklere bir kutsiyet atfedilecekse bunun başında kuşkusuz öğretmenlik gelir." ifadelerini kullandı.

TOGÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Hastürk, yönettiği ve farklı alanlardan akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, öğretmenliğin geçmişten günümüze değişimi ve eğitimde teknolojinin rolü ele alındı.