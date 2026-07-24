Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu
Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında bugün 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yasa dışı yerleşimci saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, cinayetlerin İsrail'in izlediği soykırım politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci şiddetini en güçlü biçimde kınadı.
"DÖRT FİLİSTİNLİNİN KATLEDİLMESİ SOYKIRIMIN SONUCUDUR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu hükümeti tarafından teşvik edilen yerleşimcilerin bugün 4 Filistinliyi katlettiği belirtilerek, bu saldırıların İsrail’in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu vurgulandı.
ULUSLARARASI TOPLUMA CEZASIZLIK UYARISI
Filistin topraklarını gasp edenlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, faillerin adalet önünde hesap vermesi için uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunuldu.