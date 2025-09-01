Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kayıt Süreci Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) kazanan öğrenciler kayıt yaptırmaya başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini kazanan öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilen kayıt işlemlerini yerinde inceleyerek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Kayıt için üniversiteye gelen gençleri tebrik eden Rektör Yılmaz, ailelerle de sohbet ederek yeni döneme ilişkin beklentilerini dinledi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Üniversitemiz, öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir eğitim ortamı sunmaktadır." ifadesini kullandı.