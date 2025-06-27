Tokat Belediyesi, Trafik Eğitim Parkını Yeniliyor

Tokat Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik bilincini aşılamak ve trafik kurallarını eğitici şekilde öğretmek amacıyla trafik eğitim parkını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle trafik eğitim parkını ziyaret etti.

4 bin 850 metrekare alan üzerine kurulu parkta yenileme çalışmaları yapacaklarını anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıpranmış ve artık iş göremez hale gelmiş eğitim binası tamamen yenilenecek, akülü arabaların tamamı yenilenerek sayısı artırılacak, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği çay bahçesi yapılacak, ahşap korkulukların tamamı yenilenecek, aynı anda eğitim alabilecek öğrenci sayısı 100'e çıkarılacak, çocuk oyun grupları yenilenecek. Üretken belediyecilik vizyonumuzla şehrimizdeki eğitim, sosyal donatı ve çocuklara yönelik projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda trafik eğitim parkımızı baştan sona yeniliyoruz. Çocuklarımızın trafik bilincini daha modern ve güvenli bir ortamda alması için tüm detayları düşünüyoruz. Eğitim binasından akülü arabalara, korkuluklardan oyun gruplarına kadar her şeyi yenileyerek parkımızı Tokat'ımıza yakışır hale getireceğiz."