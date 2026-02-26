Tokat Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor

Tokat Belediyesi, ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, iftar programları, ramazan etkinlikleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemekler ile ramazanın bereketi şehrin dört bir yanında hissediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mehteranın tarihlerinin ve milli ruhun sembolü olduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, "Kültürel değerlerimizi yaşatmak da belediyeciliğin önemli bir parçasıdır. Tokat Belediye mehteran takımımız sadece Tokat'ta değil, çevre illerde de Tokat'ımızın tarihini, kültürünü yansıtacak." açıklamasında bulundu.

Tokat'ın yalnızca tarih ve kültür şehri değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ramazan ayı, bu zenginliğimizi daha görünür kılmak için önemli bir fırsattır. İftar vakti yaklaşırken mis gibi kokusuyla sofraları süsleyen Tokat halk ekmek pidesi, yöresel çorbalarımız, yaprak sarması, baklalı dolmalar ve coğrafi işaretli ürünlerimizle zenginleşen menülerimiz şehrimizin gastronomi mirasını yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca yürüttüğümüz çalışmalar, sosyal yardımlarla sınırlı değildir. Kadınlarımızın emeğiyle hazırlanan ürünlerin sergilendiği stantlar, yerel üreticilerimizin desteklendiği organizasyonlar ve gençlerimizin aktif rol aldığı kültürel programlarla üretken bir şehir modeli ortaya koyuyoruz."

Ramazan ayının birlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zaman dilimi olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak yalnızca sosyal belediyecilik değil, üretken belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, kültürümüzü, manevi değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatan programlar düzenliyoruz. Ramazan etkinlik çadırımızda çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin heyecanı ve büyüklerimizin duası bir araya geliyor. Tüm hemşehrilerimizi bu manevi iklimi birlikte yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.