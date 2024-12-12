Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Tokat Belediyesi'nden 'Tüm Engellere Kapak Olsun' Kampanyası

Tokat Belediyesi'nden 'Tüm Engellere Kapak Olsun' Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, 'Tüm Engellere Kapak Olsun' adında bir kampanya başlatarak, plastik kapakları toplayarak elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine manuel tekerlekli sandalye temin etmeyi amaçlıyor. Kampanya 16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

Tokat Belediyesi"Tüm Engellere Kapak Olsun" kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya ile plastik kapaklar toplanarak, elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine manuel tekerlekli sandalye temin edilecek. 16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kampanya, 30 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında vatandaşlar tarafından Tokat Belediyesine ulaştırılan kapaklar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince tartılacak ve kaydedilecek.

Yabancı maddelerden arındırılan kapaklar, anlaşmalı geri dönüşüm firmasına teslim edilerek geri dönüştürülecek. Toplanan kapaklardan elde edilen gelir, Mali Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla manuel tekerlekli sandalye alımında kullanılacak. Kampanya kapsamında en çok kapak toplayan ilk 5 kişiye Tokat Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edilecek.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk projeleri, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren en önemli çalışmalardır. Kentleri engelsizleştiren üretken belediyecilik anlayışımızla 'Tüm Engellere Kapak Olsun' kampanyamızla hem çevre duyarlılığını artırmayı hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyoruz. Geri dönüşümden elde edilen gelirle, manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayarak erişilebilir bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Tokat halkının her zamanki duyarlılığıyla bu kampanyaya büyük destek vereceğine inanıyorum. Geri dönüşümle sosyal farkındalığı bir araya getiren bu kampanyamızla, hem çevreye hem de topluma duyarlı bir geleceğin kapısını aralıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın faydalanması için ayırmadan ayrıştırmadan ortak akılla düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Tokat için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
img

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
img

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
img

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.