Tokat, EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı

Tokat Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Tokat'ın turizm vizyonu, hedefleri ve sahip olduğu değerleri sektör temsilcileriyle paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tokat Belediyesi tarafından açılan stantta kente yönelik hazırlanan tanıtım broşürleri, Tokat'ın kültürel mirasını yansıtan geleneksel yazmalar ve fularlar ile Tokat Belediyesi logolu tanıtım materyalleri ziyaretçilere sunuldu.

Fuara katılan turizm profesyonellerine Tokat'ın tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve alternatif turizm alanlarındaki potansiyeli hakkında bilgi verildi.

Tokat'ın gastronomi turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi ile kırsal turizm alanlarında sunduğu imkanlar da ziyaretçilerle paylaşılarak, kentin dört mevsim turizme uygun bir destinasyon olduğu vurgulandı.

Fuarda gerçekleştirilen temaslarla Tokat'ın turizmde daha etkin bir konuma ulaşması adına yeni iş birliği olanakları değerlendirildi.

Tokat Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla kentin turizmde marka değerini artırmayı, ulusal ve uluslararası turizm ağlarında daha güçlü şekilde yer almasını sağlamayı ve Tokat'ın sahip olduğu potansiyeli daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın köklü tarihi, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle güçlü turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Tokat'ımızı sadece geçmişiyle değil, gastronomisi, doğası, kültürü ve insanıyla dört mevsim yaşayan bir turizm şehri haline getirme kararlılığındayız. EMITT gibi uluslararası fuarlar, bu vizyonumuzu sektör temsilcileriyle birebir paylaşmamız açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.