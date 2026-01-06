Haberler

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki başarılı fotoğrafları oyladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Yazıcıoğlu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yazıcıoğlu, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli karelerini tercih etti.

Yazıcıoğlu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Yazıcıoğlu, "Her fotoğrafın arkasında büyük emekler var. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasını takip ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest

Arda'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı