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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Trafik Kazasında Yaralandı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Trafik Kazasında Yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Başkan Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu stabil olarak bildirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun arasında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A, M.Ü. ve M.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

Yazıcıoğlu, burada yapılan kontrolün ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulansla Çorum'a getirilen Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki kırmızı alanda tedavi altına alındı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Yazıcıoğlu'nu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çalgan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildiğini söyledi.

Kazanın saat 17.35 sıralarında, 4 aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini bildiren Çalgan, "Kazada sekiz vatandaşımız yararlanmıştır. Yaralılar arasında Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da bulunmaktadır. Yaralılarımızın altısının durumu hafif. Bir tanesi ise dalağında kanama olduğu için Sungurlu Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınmış." dedi.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun da sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Çalgan, "Belediye Başkanı'mızın durumunun da yapılan tespitler sonucunda iyi olduğu müjdesini almış bulunmaktayız. Önce Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmış, arkasından tedbiren ilimiz Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiştir. Burada yapılan tetkiklerde, halk arasında 'iman tahtası' olarak ifade edilen, göğüs kemiğinde bir kırık tespit edilmiş. Başka bir cerrahi müdahale gerektiren bir durumun bu aşamada olmadığı yönünde hekimlerimizce karar kılınmış. Küçük bir ağrısı var. Bu tetkiklerden sonra onu da dindirmiş olacaklar arkadaşlarımız." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nun Tokat'taki bir hastaneye nakledileceği bilgisini paylaşan Çalgan, şunları kaydetti:

"Kendi kararına bırakıldı. Büyük ihtimal bu gece Tokat'a hareket edecektir. Hekimlerimizin ifadesi, 2-3 gün müşahede altında bulunması gerekmekte. Bunun ötesinde herhangi bir sıkıntılı durum, Allah korusun hayati bir tehlike söz konusu değildir. 2-3 gün hastanede istirahat etmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Kırık, hassas bölgede olduğu için hareket etmesinin kendisine ağrı vereceği değerlendirilmekte. Bu maksatla bu gece Tokat'a gidecekler."

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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