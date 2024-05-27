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Tokat Almus'ta Hükümet Konağı Temeli Atıldı

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Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı'nın temeli atıldı. Vali Numan Hatipoğlu, hükümet konaklarının önemine vurgu yaparak, Almus Hükümet Konağı'nın yenileneceğini belirtti.

Tokat'ın Almus ilçesinde Hükümet Konağı temeli atıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin etkin verilmesi anlamında hükümet konaklarının önemine işaret etti.

Almus Hükümet Konağı'nı yenileyeceklerini belirten Hatıpoğlu, "Tokat'ta hükümet konaklarımızın ilçeler bazında büyük bir kısmını yenilemiş olacağız böylelikle. Ben Almus'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Almuslular burada kamu hizmetinin en güzelini en verimlisini ve en güleryüzlü almasını hak eden bir toplumumuz. Bu anlamda da ilimize ilçemize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Törene, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal,İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Rasim Demirci, CHP İlçe Başkanı Baki Bay, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Numan Hatipoğlu Hükümet Almus Tokat Politika Güncel Haberler

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