Üye Girişi
Haberler

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu'nda Eğitim Bursu İçin Koştu

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu'nda Eğitim Bursu İçin Koştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'na katıldı. Maratonda 800'ü aşkın gönüllü koştu ve 'Tohum Güneşi Ol' projesi kapsamında 3 milyon lira bağış hedeflendi.

Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenen ve dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 12 yıldır yardımseverlik koşularında gönüllü koşucularıyla otizmli çocukların eğitime ulaşmasını sağlayan Tohum Otizm Vakfı, "Tohum Güneşi Ol" projesi kapsamında 3 Kasım'da düzenlenen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda yerini aldı.

Vakıf için 800'ü aşkın gönüllünün koştuğu maratona önceki senelerden farklı olarak bu yıl ilk defa eğitim kurumları öğrencileri Selin, Cem ve Mert de katıldı.

Kendileri gibi otizmli olan çocuk ve gençlerin eğitim bursu alabilmesi için kampanya başlatan öğrenciler, bu sayede anlamlı iyilik hareketinin parçası oldu.

Vakfın 15 otizmli öğrencinin bir yıllık eğitim giderlerini karşılamak amacıyla 3 milyon lira bağış hedefiyle başlattığı "Tohum Güneşi Ol" kampanyasında, şimdiye kadar 2 milyon liranın üzerinde bağış toplandı.

Katılımcıların desteğiyle 10 öğrencinin bir yıllık eğitim bursu sağlanan kampanyada, kalan 5 öğrenci için de bağış toplanması hedefleniyor. Bağış kampanyası 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Burçak Karakaya, kampanyaya destek veren tüm kurumlara, bireysel koşuculara ve desteklerini esirgemeyen bağışçılara teşekkür etti.

Karakaya, 21 yıldır otizmde bilinen tek çarenin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu her fırsatta vurguladıklarını ifade ederek, "Bu yılki maraton ile 10 otizmli öğrencinin bir yıllık eğitimini karşılayacak bağış miktarını topladık. Tohum Otizm Vakfı olarak bu yılki hedefimize ulaşmak için kalan 5 öğrencimizin bir yıllık eğitim bursu desteği için herkesi 20 Kasım'a kadar Tohum Güneşleri Selin, Cem ve Mert'in kampanyalarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
9. yargı paketi TBMM'de kabul edildi

Kamuoyunun merakla beklediği paket TBMM'den geçti

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

Narin'in babasından dikkat çeken "kamera" çıkışı: Kayıtlara bakın, suçsuz olabilir
Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün gol izle (Galatasaray Tottenham)! Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var 7 Kasım Perşembe? Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi ("Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız.")? Lankshear kimdir? Tottenham 42 numara Will Lankshear kaç yaşında? Galatasaray Tottenham maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Tottenham maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mourinho neden yok, cezalı mı? Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir? Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu? Perşembe hangi diziler var? 7 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.