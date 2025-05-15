TOGÜ Rektörü Tarım Lisesi Seralarını Ziyaret Etti

TOGÜ Rektörü Tarım Lisesi Seralarını Ziyaret Etti
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü'ndeki Tarım Lisesi seralarını ziyaret ederek öğrencilerle ve okul yönetimiyle bir araya geldi. Yılmaz, okulun sunduğu imkanların güçlü olduğunu vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tarım Lisesi seralarını ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) bünyesindeki, Tokat İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yapılan seraları ziyaret etti. Rektör Yılmaz'a Rektör yardımcısı, genel sekreter, İHH yetkilileri, lise yönetimi ve öğretmenler eşlik etti.

Seraları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Okulun sunduğu imkanların oldukça güçlü olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin bu fırsatlara sahip oldukları için çok şanslı olduklarını vurguladı.

Ziyaretin sonunda okul yönetimi ve öğretmenleriyle de görüşen Yılmaz, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, eğitim ve üretim faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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