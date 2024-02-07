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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kurum ve dernek temsilcilerini ağırladı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Minibüsçüler Odası Başkanı Ali İbrahim Selimoğlu, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve Kent Konseyi yönetimi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunuldu ve Yılmaz, konuklara teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı bazı kurum ve dernek temsilcileri ziyaret etti.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Minibüsçüler Odası Başkanı Ali İbrahim Selimoğlu, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve Kent Konseyi yönetimi, Rektör Prof. Dr. Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunuldu.

Yılmaz, konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fatih Yılmaz Tokat Eğitim Politika Güncel Haberler

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