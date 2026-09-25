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TOGÜ öğrencilerinin 4 projesi TEKNOFEST 2026'da dört kategoride finale kaldı

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TOGÜ öğrencilerinin 4 projesi TEKNOFEST 2026'da dört kategoride finale kaldı
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TEKNOFEST 2026'da TOGÜ öğrencilerinin hazırladığı dört proje, dört kategoride finale kaldı. Finale yükselen 4 takım Şanlıurfa'daki finale katılacak; Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz öğrencileri ve hocaları tebrik etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerinin geliştirdiği projeler, TEKNOFEST 2026'da dört farklı kategoride finale kaldı.

Sağlıkta Yapay Zeka, Sürü İHA, İnsansız Kara Aracı ve Elektronik Harp yarışmalarında finale yükselen 4 takım, Şanlıurfada düzenlenecek TEKNOFEST 2026 finaline katılacak.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ Milli Teknoloji Atölyesinde düzenlenen takımların tanıtım programına katılarak, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Yılmaz, 4 projelerinin TEKNOFEST'te finale kalmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Özellikle Tuğra takımımın tasarladığı aracın savunma ve robotik teknoloji konusunda yenilikçi projeler geliştiren bir projey olduğunu anlatan Yılmaz, "Öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Makine Mühendisliğinden, Bilgisayar Mühendisliğinden yapay zeka çalışanlarımız, hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte geliştirildi." dedi.

Kaynak: AA
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