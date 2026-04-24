Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi inşaatının temeli atıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, Tokat için son derece önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sağlık alanındaki yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Hem üniversitemiz hem de Tokat'ımız için büyük bir kazanım olacak, 174 üniteye sahip ve 515 milyon lira değerindeki bu önemli yatırımın başlangıcını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu yatırımı tamamlayarak açılışını da yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapılan bu kıymetli yatırımın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin sağlık alanındaki vizyonuna dikkat çekerek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak sadece eğitim alanında değil, sağlık hizmetlerinde de bölgeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Temelini attığımız Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi binası, hem nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacaktır. 2 yılda binanın tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Yardımcısı Osman Güven, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, İl Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, rektör yardımcıları, dekanlar, personel ile öğrenciler katıldı.