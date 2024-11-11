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TOGÜ'de Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü programı düzenlendi

TOGÜ'de Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü programı düzenlendi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü programı gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü programı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker Konferans Salonu'nda "Karabağ ve Azerbaycan Bayrak Günü" nedeniyle konferans verildi.

Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez açılış konuşmasında, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan ve Türk dünyası için önemine değindi.

Sönmez, "Bir millet iki devlet olarak kardeşliğimiz hep sürecek ve Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sözü Karabağ Zaferi ile amacına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Umut Babaverdiyev tarafından Karabağ Zaferi ve Azerbaycan Bayrak Günü hakkında detaylı bilgiler dinleyicilere aktarıldı.

Program, Ayxan Sultanaliyev tarafından verilen müzik dinletisiyle sonlandı.

Etkinlik sonrası konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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