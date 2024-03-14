Üye Girişi
Haberler

TOGÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı Programı Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sağlık çalışanlarının kutsal görevlerini yerine getirirken özveriyle çalıştıklarını ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Programda ayrıca başarılı öğrencilere madalyaları takdim edildi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) 14 Mart Tıp Bayramı programı gerçekleştirildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sağlık çalışanlarının, hayat kurtarmak, acıları dindirmek ve umut vermek gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kutsal görevi yerine getirirken özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarıyla örnek olduklarını ifade eden Yılmaz, "Sağlık alanında fedakarca çalışarak, toplumumuzun sağlığını korumak ve iyileştirmek için gece gündüz demeden özveriyle çaba harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programda, 14 Mart Tıp Bayramı spor etkinliklerinde başarı elde eden öğrencilere madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Daha sonra TOGÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fatih Yılmaz Tıp Bayramı 14 Mart Rektör Tokat Etkinlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Kınalı kimdir? AK Parti Erzurum- Narman Belediye Başkan adayı Adem Kınalı kaç yaşında, nereli? Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? Osman Belli kimdir? AK Parti Erzurum- Köprüköy Belediye Başkan adayı Osman Belli kaç yaşında, nereli? Savcı Şaka kimdir? AK Parti Erzurum- Karayazı Belediye Başkan adayı Savcı Şaka kaç yaşında, nereli? Sedat Gümüş kimdir? AK Parti Erzurum- Karaçoban Belediye Başkan adayı Sedat Gümüş kaç yaşında, nereli? Zeki Kayda kimdir? MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tosun kimdir? MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? Serdal Şan kimdir? AK Parti Erzurum- Hınıs Belediye Başkan adayı Serdal Şan kaç yaşında, nereli? Ercan Akyosun kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Ercan Akyosun kaç yaşında, nereli? Seyhun Saydın kimdir? AK Parti Erzurum- Çat Belediye Başkan adayı Seyhun Saydın kaç yaşında, nereli? Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? Eyüp Tavlaşoğlu kimdir? AK Parti Erzurum- Aziziye Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu kaç yaşında, nereli?
title