İncesu'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla İncesu ilçesinde ilkokul öğrencilerine tanıtıldı.

Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, yerli ve milli araç Togg'dan 2 adet okul bahçesine getirildi.

Aracı yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yerli otomobilin tasarım, teknoloji ve üretim süreci hakkında bilgi edindi.

Ardından öğrenciler tarafından Türkiye'nin yerli savunma sanayi projeleri tanıtıldı. Öğrenciler, hazırladığı maketler eşliğinde projelerin hangi alanda kullanıldığını ve ülke için neden önemli olduğunu sunumlarla anlattı.

Ülkenin yedi bölgesine ait yemekler ve tatlıların da sergilendiği programda, farklı yörelere ait folklor gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.