Haberler

İncesu'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

İncesu'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinlikleri kapsamında İncesu'daki ilkokul öğrencilerine tanıtıldı. Öğrenciler yerli otomobilin teknik özellikleri hakkında bilgi alırken, yerli savunma sanayi projeleri de sergilendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla İncesu ilçesinde ilkokul öğrencilerine tanıtıldı.

Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, yerli ve milli araç Togg'dan 2 adet okul bahçesine getirildi.

Aracı yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yerli otomobilin tasarım, teknoloji ve üretim süreci hakkında bilgi edindi.

Ardından öğrenciler tarafından Türkiye'nin yerli savunma sanayi projeleri tanıtıldı. Öğrenciler, hazırladığı maketler eşliğinde projelerin hangi alanda kullanıldığını ve ülke için neden önemli olduğunu sunumlarla anlattı.

Ülkenin yedi bölgesine ait yemekler ve tatlıların da sergilendiği programda, farklı yörelere ait folklor gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
title