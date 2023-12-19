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Togg, Nusaybin'de öğrencilere tanıtıldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Togg, 'Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtıldı. Misak-ı Milli İlkokulu ve Anaokulunda düzenlenen etkinlik kapsamında okul bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Togg, "Yerli Malı Haftası"nda öğrencilere tanıtıldı.

Misak-ı Milli İlkokulu ve Anaokulunda düzenlenen etkinlik kapsamında okul bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Türkiye'nin her alanda atılım göstererek geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Togg'un her şeyiyle yerli ve milli olduğunu belirten Kayabaşı, "Hemen önümüzde gördüğünüz araç belli bir firmanın değil belli bir şirketin değil bu aziz milletin öz be öz ürünüdür, anasının ak sütü kadar helaldir. Hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Kendi milli değerlerimizle, teknolojik kazananlarımızla istersek neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Otomobilin yanı sıra insansız hava araçları, tıbbi ve diğer alanlardaki gelişmelerle hayatın her alanında yerlileşme ve millileşme adımlarının devam ettiğini aktaran Kayabaşı, öğrencilere düşen görevin bu şanlı bayrağı daima gönderinde tutmak ve atılımların daha iyisini yapmak olduğunu anlattı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, şube müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yerli Malı Nusaybin TOGG Teknoloji Güncel Haberler

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