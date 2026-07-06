NATO Zirvesi'nde liderlerin ulaşımı için özel tasarım 10 TOGG modeli hazırlandı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un limuzin versiyonundaki 10 aracı Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi hazırlıklar sürerken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleri protokol filosuna dahil edildi.

ATO Congresium önünde görüntülenen 10 limuzin arasında kırmızı-beyaz renklerin kullanıldığı modellerin yanı sıra, turkuaz tonlar ve motiflerin yer aldığı özel tasarımlar da bulundu.

Hazırlanan araçların, zirve alanındaki kısa mesafeli ulaşımlarda saatte yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği öğrenildi.

Araçların, belirlenen protokol güzergahları arasında kontrollü şekilde görev yapması bekleniyor.