Togg'da ilk araç, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat bugün ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilecek araç, "Anadolu" renginde olacak. Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek aracın rengi "Gemlik" olacak. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilerleyen süreçte yapılacak.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için geçtiğimiz hafta çekiliş gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Çekilişin sonuçları Togg'un resmi web sitesinden duyuruldu.

"ANADOLU" RENGİ TESLİM EDİLECEK

Togg almaya hak kazanan 20 bin talihliye 2023 yılında teslimat yapılacak. Bugünse yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlaması planlanan törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilecek araç, "Anadolu" renginde olacak. Beştepe'de gerçekleşecek törende 2 ayrı araç teslim edilecek. Biri Erdoğan ailesinin kullanımında olacak, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek. Cumhurbaşkanlığına teslim edilecek aracın rengi "Gemlik" olacak. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilerleyen süreçte yapılacak.

20 BİN KİŞİLİK YEDEK LİSTESİ VAR

Öte yandan çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.