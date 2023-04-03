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Togg'da ilk araç, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat bugün ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilecek araç, "Anadolu" renginde olacak. Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek aracın rengi "Gemlik" olacak. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilerleyen süreçte yapılacak.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için geçtiğimiz hafta çekiliş gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından talihliler belli oldu. Çekilişin sonuçları Togg'un resmi web sitesinden duyuruldu.

"ANADOLU" RENGİ TESLİM EDİLECEK

Togg almaya hak kazanan 20 bin talihliye 2023 yılında teslimat yapılacak. Bugünse yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlaması planlanan törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilecek araç, "Anadolu" renginde olacak. Beştepe'de gerçekleşecek törende 2 ayrı araç teslim edilecek. Biri Erdoğan ailesinin kullanımında olacak, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edilecek. Cumhurbaşkanlığına teslim edilecek aracın rengi "Gemlik" olacak. İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilerleyen süreçte yapılacak.

Togg'da ilk teslimat! Bugün 16.00'da sahibini bulacak

20 BİN KİŞİLİK YEDEK LİSTESİ VAR

Öte yandan çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

TOGG Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ercan akdeniz:

Avrupa da kaç tane otomobil markası var? yıllardır dünyaya otomobil satıyorlar ülkelerini zengin ettiler . biz de kaç tane otomobil markası var. Daha yeni başladık az sabır ucuzu da olacak inşallah

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gökhan akgül:

ADAM DERDİNİ DÖKMÜŞ, HAKİKATEN DE ÖYLE ARABAYA NASIL GAZ ALIP GEZECEZ GİDECEZ GELECEZ ONUN DERDİNDEYİZ. SENİN GİBİ YANDAŞ,İŞİNE GELMEYEN ŞEYLERİ DUYUNCA DALGA GEÇİYOR. TAHSİN BEY YİYECEK EKMEĞE MUHTAÇ OL DA O ADAMIN HALİNİ ANLA İNŞALLAH.

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LGS TÜRKÇE TAYFA:

gariban vatandaşa yönelik bir şey yok maalesef. Hep zenginlere... Köprülerden zenginler geçer, 1 milyonluk Togg a zenginler biner. Benim gibi garibanlarda sadece seyreder.

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