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TNKÜ Veteriner Sağlık Merkezi Müdürü Doğan, Rektör Şahin'e veda etti

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TNKÜ Veteriner Sağlık Merkezi Müdürü Doğan, Rektör Şahin'e veda etti
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TNKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halef Doğan, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Şahin, Doğan'a iki ciltlik Celaleddin Harezmi eserini hediye etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halef Doğan, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Genel Sekreter Gökhan Saygı ile Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kudret Yenilmez de yer aldı.

Görüşmede, üniversitede yürütülen akademik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Şahin, Doğan'a Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltlik "Celaleddin Harezmi" adlı eseri hediye etti.

Doğan'a üniversiteye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Şahin, yeni akademik çalışmalarında başarılar diledi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık mesajı yayımladı.

İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, lösemiyle mücadelede toplumsal farkındalığın ve erken tanının önemine dikkati çekildi.

"Lösemiye karşı mücadele, fark etmekle başlar." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Erken tanı, küçük kalplere umut olur." mesajı verildi.

Sağlık-Sen heyetinden Kosovalı sendika başkanına geçmiş olsun ziyareti

Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Atdhe Hykolli'yi ziyaret etti.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yalçın'a, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağatay Onar ve Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay eşlik etti.

Heyet, hastanede tedavisi devam eden Hykolli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında heyet, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile de görüştü.

Kaynak: AA
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