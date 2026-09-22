TMMOB, Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki silahlı saldırı sonrası can güvenliği istedi

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden (TMMOB), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu tablo tesadüf değildir; yıllardır adım adım niteliksizleştirilen, bilimsellikten uzaklaştırılan ve piyasacı anlayışa teslim edilen eğitim politikalarından bağımsız değildir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşananların ardından bugün Manisa'da gerçekleşen saldırı bir kez daha göstermektedir ki çocukların ve gençlerin güvenli, nitelikli bir eğitim ortamında bulunmasını sağlamak kamusal bir sorumluluktur" denildi.

TMMOB, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TMMOB'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırı haberlerini üzüntüyle takip ediyor, saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Okullarda yaşanan silahlı saldırılar, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin dahi sağlanamadığı bir eğitim düzenine sürüklendiğimizi açıkça göstermektedir. Bu tablo tesadüf değildir; yıllardır adım adım niteliksizleştirilen, bilimsellikten uzaklaştırılan ve piyasacı anlayışa teslim edilen eğitim politikalarından bağımsız değildir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşananların ardından bugün Manisa'da gerçekleşen saldırı bir kez daha göstermektedir ki çocukların ve gençlerin güvenli, nitelikli bir eğitim ortamında bulunmasını sağlamak kamusal bir sorumluluktur. Eğitimde laik ve bilimsel yaklaşım, aklın rehberliği ve özgür düşünce her zamankinden daha hayati bir ihtiyaçtır. TMMOB olarak eğitimin piyasacı ve ideolojik kuşatmadan kurtarılmasını, bilimsel temelde yeniden yapılandırılmasını ve okullarda can güvenliğinin derhal sağlanmasını talep ediyoruz. Eğitimde gericiliğe, piyasacılığa ve şiddeti besleyen politikalara karşı; bilimi, laikliği ve kamucu anlayışı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA