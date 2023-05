TMMOB İzmir Şubesi Gezi Parkı protestolarının 10. yıl dönümünde basın açıklaması yaptı

TMMOB İzmir Şubesi, Gezi Parkı protestolarının 10'uncu yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "5 buçuk yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile Gezi'nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özerden ile gurur duyuyoruz.

TMMOB İzmir Şubesi, Gezi Parkı protestolarının 10'uncu yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "5 buçuk yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile Gezi'nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özerden ile gurur duyuyoruz. Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi'dir. 10. yaşında da Gezi'yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz gezi direnişini. Bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam, bu gurur hepimizin' diyoruz… Diyoruz ki, 'Karanlık gider, Gezi kalır'" denildi.

Gezi Parkı protestolarının 10. Yıl dönümünde, TMMOB İzmir Şubesi basın açıklaması düzenledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen basın açıklamasına İzmir Emek ve Demokrasi güçleri de destek verirken çok sayıda vatandaş da katıldı. Basın açıklaması sırasında sık sık "Can Tayfun Mücella, güzel günler yakında', 'Gezi umuttur yargılanamaz', 'Karanlığa teslim olmayacağız' sloganları atıldı.

GEZİ'DE YAŞAMLARINI YİTİRENLER UNUTULMADI

Basın açıklamasını TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çakmak okudu. Çakmak, şunları söyledi:

"Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkin'imizin, Ali İsmail'imizin, Abdo canımızın, Mehmet'imizin, Ethem'imizin, Ahmet'imizin, Medeni'mizin ve Hasan Ferit'imizin anılarıyla gurur duyuyoruz. Gezi direnişinde gözünü kaybedenlerin, yaralananların, yargılananların, işsizliğe, sürgüne mahkum edilenlerin, ödetilen her bedele karşın Gezi'nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz.

GURUR DUYUYORUZ

Tüm ülkeyi şehir şehir 'Her yer Taksim her yer direniş" sloganıyla inleten, haklarına, kentine, doğasına, memleketine sahip çıkan milyonlar adına, bütünüyle haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla 5 buçuk yıldır hapiste tutulan Osman Kavala ile Gezi'nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları bir yılı aşan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Mine Özerden'le gurur duyuyoruz.

"HAK ARAYIŞIMIZ HEP SÜRECEK"

Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi'dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. 10. yaşında da Gezi'yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz gezi direnişini. Bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi. 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Bu gurur hepimizin' diyoruz. Diyoruz ki 'Karanlık gider, gezi kalır"'