TMMOB'dan Deprem Bölgesindeki Dönüşüm Projeleri İçin Başvuru Süresi Uzatılması Talebi

TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yerinde dönüşü projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

Dinçöz, depremden etkilenen Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya şubelerinin başkanlarının katılımıyla Mimarlar Odası Malatya Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Depremde en çok hasar alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yerinde dönüşüm ve yeni yapılaşmaya yönelik birtakım sorunların sürdüğünü ifade eden Dinçöz, yerinde dönüşüm projelerinin henüz tamamlanamadığını söyledi.

Dinçöz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ve ilgili kurumlar tarafından yerinde dönüşüm için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2025 olarak duyurulduğunu hatırlatarak, "Bölgede afetlere karşı sağlam, sağlıklı ve güvenli yapılı çevreler oluşturulması, depremlerden etkilenen yurttaşlarımızın yerinde barınma olanaklarının sağlanması amacıyla yürütülen proje ve uygulamalara yönelik başvuru sürelerinin süresiz olarak uzatılması ve sağlanan mali yardımların arttırılması zorunludur." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Dinçöz, taleplerini ilettiklerini ve dönüş beklediklerini sözlerine ekledi.