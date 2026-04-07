Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "Nato Meselesi Tartışılıyor Ama Bu Tartışmanın Güçlendirilmesi Lazım"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "NATO meselesi tartışılıyor ama bu tartışmanın güçlendirilmesi lazım. Buraya dönük bir toplumsal yığınak yapılması lazım. Bu da sloganla değil, ideolojik mücadeleyle olur. NATO'yla mücadeleyi geleceğe havale edemeyiz. NATO'nun en çok tahrip ettiği ülkeler, NATO'ya sığınan ülkelerdir" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın, başında yaşamını yitiren Yalçın Küçük'ün anan Okuyan, "Bugün yetişmeyen bir aydın türüydü, çok özel biriydi. Ülkenin en üretken aydınlarındandı. Birlikte çıkardığımız 'Sosyalist İktidar' Yalçın Küçük izi taşıyordu. Bu adı üzerinde tez, çok değerliydi. Küçük'ün en önemli tezi budur. Türkiye devrimini aradı Yalçın Küçük" ifadelerini kullandı.

"NATO Türkiye'de ilk kez bu kadar tartışılıyor"

NATO'nun kuruluş yıldönümü nedeniyle 4 Nisan'da TKP'nin Ankara'da yaptığı eyleme işaret eden Okuyan, İran'a saldırıların da etkisiyle NATO'nun yeniden tartışılmaya başlandığını söyledi. Okuyan, şöyle devam etti:

"İran'a NATO kapsamında bir müdahale olmadı. Hatta ABD, NATO'yu destek olmamakla eleştiriyor. Buna rağmen NATO Türkiye'de ilk kez bu kadar tartışılıyor. Burada Türkiye'deki devrimcilerin ve TKP'nin de ilgisi var. NATO, Türkiye'de tıpkı Fethullahçılık gibi bir örgüte daraltılamaz. Başı sonu belli değil. Çünkü 'O üs NATO'nun değil, o proje NATO projesi değil' denilmeye başlandı. NATO bir şebekedir. Ama toplum savaşla NATO arasında bir bağ kuruyor. Bu arada Türkiye'de bir NATO zirvesi toplanacak ve bu NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak. Karadeniz NATO'nun büyük balığı. NATO'da kolordu düzeyinde bir organizasyona dönme eğilimi var. Bunun anlamı güçlü ve büyük kara orduları. Çünkü yüksek teknolojileri rekabet edebiliyorsun ama insan gücünde NATO'nun önemli kara gücü Türkiye. Bir başka her açıdan hazır kuvvetiyse Polonya ama yetmez."

Karadeniz'de son dönemde gündeme gelen, Ukrayna'yı desteklemek üzere kurulan ve Türkiye'nin de üye olduğu birliğin NATO'yla bağına ilişkin Okuyan, "Karadeniz yavaş yavaş bir savaş alanına dönüşüyor ve bu çok tehlikeli. Demek ki Karadeniz'de bir hazırlık yapılıyor. Bu hazırlığın Rusya tarafından yanıtlanmaması imkansız" diye konuştu.

Okuyan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın Şam'da gerçekleşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşmesine değinen Okuyan, "Hakan Fidan'ın katıldığı, Türk bayrağı olamayan bu toplantı bir ittifak kuvvetlendirme görüşmesi aslında. Her tarafı soru işaretli bir hamle. Kesin olan şeyse NATO genişliyor. NATO sınırı belli olmayan bir yapıdır. NATO zayıflamadı, en tehlikeli sürecine girdi. NATO'yu kullanarak herkes kendi ittifak sistemini yerleştiriyor. NATO başı sonu belirsiz bir canavar gibi hareket ediyor ve Türkiye burada rol üstleniyor. Örtülü anlaşmalar, bazılarının esnetilmesi adımları çok önemli. 5. madde çok tartışılıyor olsa da orada tüm ülkelerin onayı gerekli. Şimdi bu kurallar çeşitli ittifaklarla belirsizleştiriliyor" dedi.

"Mücadeleyi geleceğe havale edemeyiz"

Türkiye'de hala güçlü bir NATO karşıtlığının olmadığını söyleyen Okuyan, şunları kaydetti:

"NATO meselesi tartışılıyor ama bu tartışmanın güçlendirilmesi lazım. Buraya dönük bir toplumsal yığınak yapılması lazım. Bu da sloganla değil, ideolojik mücadeleyle olur. NATO'yla mücadeleyi geleceğe havale edemeyiz. NATO'nun en çok tahrip ettiği ülkeler, NATO'ya sığınan ülkelerdir. Türkiye ve Yunanistan NATO'ya sığındı. Dış tehdit yoktu, kendi halklarını tehlike olarak gördüler."

Bir devrimci, yurtsever için 'NATO dağıtılsın' yanlışa götüren bir talep, slogandır. Bu talebin öznesi yok. Biz NATO'dan çıkmalıyız. Bu dağıtacak, etkisizleştirecek olandır. Türkiye'nin NATO'dan çıkması NATO'yu bitirir. Türkiye'nin NATO'dan çıkması ise bir mücadele konusudur. Çıkmak için sistem değişikliği gerekir mi, bu başka bir tartışma. Zaten Türkiye'yi NATO'dan çıkartacak bir toplumsal enerji Türkiye'de her şeyi değiştirir.

Talep NATO'nun Türkiye'den çıkmasıdır. NATO burada, bu ülkede darbeler yaptı, cinayetler işledi, cinayetlere zemin hazırladı, örgüt kurdu. Tahmin ettiğimiz ya da resmen doğrulanmayan protokol ve anlaşmalar da var. Bunların hepsi ülkemize zararlı. NATO'nun faydalı olduğunu söyleyen herkesle tartışmaya hazırız. Ülkeyi savunmadan değiştirme iradesi gösteremeyiz. Değiştirebileceğimiz için de seviyoruz."

Kaynak: ANKA