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Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "Nato Zirvesi'nden Silahlanma ve Savaşa Devam Kararı Çıktı, Bunun Sonuçlarını Görüyoruz"

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD’nin İran’a saldırısının NATO Zirvesi sırasında başladığını belirterek, zirve sonuç bildirisiyle Ukrayna ve İran’daki çatışmaların birbirine bağlandığını savundu. Okuyan, NATO’nun savaş ve silahlanmayı sürdürme kararı aldığını ifade etti.

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının NATO Zirvesi sırasında başlatıldığına dikkati çekerek, zirve sonuç bildirisiyle Ukrayna ve İran'daki çatışma alanlarının birbirine bağlandığını öne sürdü. Okuyan, "NATO Zirvesi'nden silahlanma ve savaşa devam kararı çıktı. Şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz. Hem Ukrayna hem İran'da çatışmalar tırmanıyor. ve bize 'NATO bir savunma ve güvenlik örgütüdür' denmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD İran'a dönük yeni saldırıyı NATO zirvesi sırasında başlattı. Zirve sonuç bildirisinde de adı zikredilen iki 'düşman' Rusya ve İran oldu. Ankara Zirvesi böylece Ukrayna ve İran'daki çatışma alanlarını resmi olarak birbirine bağlayarak dünyayı daha da tehlikeli hale getirmiş oldu. Olmayacak bir şey söylüyorum ama AKP iktidarı 'biz İran ile komşuyuz, böyle ifadeler kullanmayalım' diyebilirdi. Ama diyemezler. Yeni-Osmanlıcılığı NATO şemsiyesi altında hayata geçirmeye karar verdiler bir kere."

NATO sonuç bildirisindeki o madde Türkiye'nin İsrail ile müttefikliğini de dolaylı olarak tescil etmiş oluyor. Zirve boyunca Netanyahu ile Trump arasındaki gerilime bu gerçeği örtmek için medyada geniş yer verdiler. Öyle ki iktidar İsrail ile ABD'nin arasının açılmasında kendilerinin de rolü olduğunu ima etmeye başladı.

Oysa ABD ve İsrail'in arası açılmaz. Netanyahu ve Trump geçicidir; ABD emperyalizminin İsrail devletine ihtiyacı ve tersi kalıcıdır. NATO Zirvesi'nden silahlanma ve savaşa devam kararı çıktı. Şimdi bunun sonuçlarını görüyoruz. Hem Ukrayna hem İran'da çatışmalar tırmanıyor. ve bize 'NATO bir savunma ve güvenlik örgütüdür' denmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA
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