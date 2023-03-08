TKP'den AHBAP'a çadır satan Kızılay hakkında suç duyurusu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) depremin ilk günü para karşılığı AHBAP'a çadır sattığı için eleştirilen Kızılay hakkında dokuz farklı suçtan suç duyurusunda bulundu.

TKP Deprem Takip Merkezi'nce yapılan açıklamada "Gazeteci Murat Ağırel'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan özel haberinde Kızılay'ın depremin en sancılı günlerinde deposunda bulunan çadırları AHBAP platformuna parayla sattığını açıklamıştı. Haber sonrasında Kızılay ve AHBAP iddiaları kabul etmiş ve mantıklı nedenlere dayandırmaya çalışmışlardı. Ancak bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın çadır satması halk tarafından ciddi bir öfkeyle karşılandı. Depremin etkilendiği 10 ilde çadır ve konteynır ihtiyacı hala devam ediyorken depremin ilk günü yapılan satış halkın büyük bir kısmının tepkisini çekti" denildi.

DELİLLERİYLE BİRLİKTE SAVCILIĞA SUNULDU

TKP Deprem Takip Merkezi hukukçularının dokuz farklı suçun irdelendiği kırk maddeli bir şikâyet dilekçesini 7 Mart itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettikleri belirtilen açıklamaya göre, dilekçede Kızılay yetkililerinin dernek tüzüğü ve TCK kapsamında sorumluluklarına değinildi, dokuz farklı suç delilleriyle birlikte savcılığa sunuldu.

Kızılay yetkililerinin suçlandıkları dokuz suç şöyle: