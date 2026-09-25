Haberler

TKP, Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden emekli polis için 'hesabı soracağız' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TKP, Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden emekli polis için 'hesabı soracağız' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TKP, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memurunun yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Parti, 'Halkımızın canına ve ekmeğine kasteden bu sömürü çarkından hesabı mutlaka soracağız' dedi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Halkımızın canına ve ekmeğine kasteden bu sömürü çarkından hesabı mutlaka soracağız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TKP, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu çürümüş düzenin emekçilere reva gördüğü vahşi tablonun en yalın ve en acı özetidir. İktidarın yıllardır sürdürdüğü ekonomi politikaları; ömrünü çalışarak, didinerek harcamış milyonlarca emekli insanımıza 'Siz artık bu toplumda fazlalıksınız' diyor. Bu kirli çarka tek bir insanımızı dahi kurban vermemek için omuz omuza duracak, birbirimizden güç alacağız. Halkımızın canına ve ekmeğine kasteden bu sömürü çarkından hesabı mutlaka soracağız."

Kaynak: ANKA
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Polonya'dan tedirgin eden Rusya uyarısı: Bu yıl büyük bir şey hazırlıyorlar

Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Savcı Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis istedi! Mütalaada marketlerden 8,7 milyon liralık menfaat iddiası

Tanju Özcan için 217 yıl istendi! Marketler tek tek sayıldı
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Okul bahçesindeki Atatürk büstünü söküp götürdü! Muğla'da 26 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Atatürk büstü bir sabah ortadan kayboldu! Faili tutuklandı
Suudi Arabistan'ın 'acil' kodlu çağrısının ardından Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları Riyad'da buluştu

Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanlarından kritik toplantı
Oktoberfest'te röntgenci skandalı! 32 binden fazla video ortaya çıktı

Dünyaca ünlü festivali sapıklar bastı
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu