TKP, Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden emekli polis için 'hesabı soracağız' dedi

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(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Halkımızın canına ve ekmeğine kasteden bu sömürü çarkından hesabı mutlaka soracağız" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TKP, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu çürümüş düzenin emekçilere reva gördüğü vahşi tablonun en yalın ve en acı özetidir. İktidarın yıllardır sürdürdüğü ekonomi politikaları; ömrünü çalışarak, didinerek harcamış milyonlarca emekli insanımıza 'Siz artık bu toplumda fazlalıksınız' diyor. Bu kirli çarka tek bir insanımızı dahi kurban vermemek için omuz omuza duracak, birbirimizden güç alacağız. Halkımızın canına ve ekmeğine kasteden bu sömürü çarkından hesabı mutlaka soracağız."

Kaynak: ANKA