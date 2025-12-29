Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 42 uzman alacak

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 42 uzman sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

TKDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, açıktan atama yoluyla 42 uzman sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü seçme sınavı gerçekleştirilecek. Uzmanlar, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta görevlendirilecek. Başvuracak kişilerin veterinerlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

YAZILI SINAV 8 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 31 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihleri arasında dijital ortamda e-Devlet kapısı üzerinden 'Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Şahsen, elden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Yazılı sınav 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.15'de Ankara'da yapılacak ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınavın yerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, kurumun resmi internet adresinden yayımlanacak.