Tıybi, Ortak Liste'nin Eisenkot hükümetine dışarıdan desteğe hazır olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Ahmed Tıybi, genel seçimde 11 sandalye elde etmeyi başaran Ortak Liste'nin Gadi Eisenkot liderliğinde kurulacak bir koalisyon hükümetine dışarıdan destek vermeye hazır olduğunu "Bakanlık değil, değişim istiyoruz." sözleriyle duyurdu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabirin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisi'nde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Tıybi, "Hükümetin bir parçası olmayacağız. Bakanlık görevi istemiyorum. Kabinede yer almak istemiyorum. Ancak Arap partileri olmadan değişim gerçekleşmez." dedi.

Tıybi, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetini "berbat" ifadesiyle niteleyen ve yerine yeni bir hükümet kurmak isteyen herkese yardım etmek istediklerini vurguladı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçime rekor düzeyde katılım göstermeleri ve Arap partilerinin tarihi temsil düzeyine erişmesinin Netanyahu'nun hükümet kurmasını imkansız kıldığını belirten Tıybi, Filistinlilerin sandıklara gitmesinin aşırı sağcı koalisyona karşı "meşru müdafaa eylemi" olduğunu söyledi.

Tıybi, hükümet kurma görevinin Eisenkot'a verilmesini isteyeceklerini söyledi

Filistin asıllı İsrail milletvekili Tıybi, Ortak Liste'nin, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma görevini Netanyahu karşıtı muhalefet bloğundan bir adaya, "muhtemelen Gadi Eisenkot'a" vermesi yönünde görüş bildireceğini ifade etti.

Muhalefetin mevcut İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın görevden alınması ve 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması için yapılması beklenen oylamayı destekleyeceklerini belirten Tıybi, şöyle konuştu:

"Likud'un sunacağı hiçbir gensoru önergesini desteklemeyeceğiz ve Knesset'in feshedilmesi sürecini başlatmayacağız. Acı reçetelere razıyız, çünkü Arap partileri olmadan değişim mümkün değil. Eisenkot'a sesleniyorum: Gantz gibi değil, Rabin gibi ol."

Eisenkot, 10 Kasım'da açılacak meclisteki öncelikli gündemlerinin 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması, Ultra-Ortodoksları (Harediler) da kapsayan zorunlu askerlik düzenlemesi ve muhalefetin "bağımsız yargıya darbe" olarak nitelediği yargı reformunun iptal edilmesi olacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA