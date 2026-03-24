'Geceyarısı Hayaleti' oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da sanatseverlerle buluştu

Gerilim ve paranormal unsurların tiyatroya taşındığı "Gece Yarısı Hayaleti" oyunu ilk kez Tiyatro Ak'la Kara'da sanatseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği yapımda, sıradan bir evde başlayıp gece yarısına doğru giderek karanlıklaşan bir hikaye konu alınırken, korku ve psikolojik gerilim ögelerini sahne diliyle buluşturarak seyirciye anlatının yanı sıra atmosfer odaklı bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

Yeni taşındıkları evde açıklanamayan olaylarla karşılaşan Tamy ve Fray'in yaşadıklarının anlatıldığı hikayede, sahne tasarımı, ışık kullanımı ve özel efekt uygulamaları da yer alıyor.

"Hayaletler var mıdır, yok mudur sorusunu irdelediği bir hikaye"

Başrollerinde Savaş Özdural, Ilgın Angın, Ebru Karanfilci, Özgür Özdural ve Kerem Tataroğlu'nun yer aldığı oyunun yönetmen yardımcılığını Kerem Tataroğlu, Alexa seslendirmesini Maya Özdural, ışık tasarımını Ahmet Güleryüz, özel efekt uygulamasını Serkan Kavurt, dekor uygulamasını Zafer Yardımcı ve teknik sorumluluğunu Hakan Çakmak yapıyor.

Savaş Özdural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun paranormal olayların yer aldığı bir hayalet hikayesi olduğunu belirterek, "Evinde hayalet olduğunu düşünen bir çiftin, onlara akşam yemeğine gelen misafirleriyle beraber bütün bir gece boyunca gerçekten hayaletler var mıdır, yok mudur sorusunu irdelediği bir hikaye." dedi.

"Amacımız aslında farklı bir deneyim sunmak"

Oyunun içinde hem inanç hem de bilim tarafının olduğunu dile getiren Özdural, "Bilimle inancın çatışması gibi. Bu çatışma devam ederken de seyirciyi bir parça geriyoruz, korkutuyoruz. Çok sık örneği olmayan bir tür deniyoruz aslında. Tabii ki oyunun bir alt metni var ama ana amacımız aslında eğlendirmek, korkutmak, farklı bir deneyim sunmak seyirciye." ifadelerini kullandı.

Oyunda seyirciyi şaşırtacak, şoke edecek pek çok unsur olduğuna değinen Özdural, "Onların teknik hazırlıkları bizi biraz uğraştırdı, zaman aldı. Ama keyifli bir iş çıktı. Bugüne kadar pek çok türde oyun oynandı burada ama böyle bir tür ilk defa deneniyor. Bakalım seyirciye ne kadar geçecek, onları ne kadar etkileyecek. Biz de merak içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Ilgın Angın, oyunun da kendilerinin de gergin olduklarına işaret ederek, "Ben Tami Marshall'ı oynuyorum, ev sahibesi. Son günlerde evde yalnızken paranormal olaylarla karşı karşıya kalan bir kadın. Umuyoruz ki seyirci de bizim burada gerildiğimiz, tedirgin olduğumuz kadar tedirgin olurlar. Eğer bunu başarırsak başarılı olmuşuz demektir." ifadelerini kullandı.

"Bu seferki değişik heyecan"

Oyuncu Ebru Karanfilci de çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Daha önce de oyunlar oldu ama bu başka. Bu seferki değişik heyecan. Çok kısa zamanda oyunu çıkarttık. Bayağı matematiği olan bir oyun. İnşallah istediğimiz efekti alırız yani seyirciden. Farklı bir tür çünkü. Her zaman insanların izlemeye alışık olduğu bir tür değil. O yüzden farklı gelebilir." görüşünü paylaştı.

Marble karakterini oynadığını belirten Karanfilci, "Psikolog bir kadın. Eski arkadaşının evine yemeğe geliyorlar ve hiç beklenmedik şeylerle karşılaşıyorlar. Gayet güzel başlayan bir şey, sonrasında farklı bir yere doğru götürüyor. Karakteri çok sevdim. Şimdiye kadar oynadığım şeylerin içinde çok farklı bir karakter." diye konuştu.

"İzleyiciler sinemaya yakın bir şey görecek"

Oyuncu Özgür Özdural ise oyun için çok yoğun bir prova döneminden geçtiklerini paylaşarak, "Gece yarılarına kadar, özellikle son birkaç gündür oyunu tamamen akıtabilme şansına eriştik. Biz de çok heyecanlıyız. Oyunun türü anlamında da oldukça heyecan verici. İzleyiciler sinemaya daha yakın bir şey görecek. Atlaması çok olmayan, başlayıp aynı saat diliminde biten neredeyse sinemada gördükleri efektler olacak. İlk defa böyle bir oyunda oynayacağım ben de." dedi.

Hangi türden bir sanat yapılırsa yapılsın aslında derdin hikaye anlatmak olduğunun altını çizen Özgür Özdural, sözlerine şöyle devam etti:

"Amaç hikayenin duyguları üzerinden insanlara ilham verebilmek, onları heyecanlandırabilmek. Böyle çok yorulmamış, el atılmamış alanlarda gezinmek insana heyecan veriyor. Daha teknik bir şeyler çalışıp bunun insanlarda nasıl duygular uyandıracağını, ne an şaşırtacağını, bunları küçük hesaplarla yapmak, çalışırken bize de oyuncu olarak çok keyif verdi. Ben diğer karakterlere nazaran biraz daha halka yakın, halk içinden birini oynuyorum. Usta, tesisatçı aslında. Paranormal, ruhani dünyaya, hayaletlere biraz daha yakın, geçmişinde böyle deneyimleri olmuş bir karakter. Dolayısıyla bir yerden sonra oyunun o tarafını benim üzerimden götürüyor yazar. İki dünyanın iç içe geçtiği bir şey göreceğiz."