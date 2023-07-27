Tiryaki: Yangın Çok Büyük Alanda Etkili Olmadı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangınları hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Tiryaki, dünyanın birçok ülkesinde iklim değişikliği nedeniyle yangınların arttığını gördüklerini dile getirdi. Yangının kontrol altına alındığını ve yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirten Tiryaki, yangının dar kanyonlara sıkıştırıldığını ve müdahale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

TİRYAKİ: YANGIN ÇOK BÜYÜK ALANDA ETKİLİ OLMADI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangınları hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Tiryaki, dünyanın birçok ülkesinde iklim değişikliği nedeniyle yangınların arttığını gördüklerini dile getirdi. Son yıllarda kuruluşlarının orman yangınlarıyla ilgili seferberlik içinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, "Kemer'deki yangın kontrol altına alınmış olmamakla birlikte arazi koşullarının derin vadiler, sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle bugüne kadar karadan müdahale edilememiştir. Yangının başlamasından 8 dakika sonra hava ve kara araçlarıyla olay yerine intikal edilmiştir. Havadan söndürme çalışmalarına başlanmış, gece görüş helikopteriyle bugüne kadar havadan müdahale devam ediyor. Yangın çok büyük alanda etkili olmamıştır" diye konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise yangının ilk günü tedbir için hastaların tahliye edildiği Kemer Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.