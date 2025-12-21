Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip D. yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Gülcan D. (52), Dilara Elmas Y. (29) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ise yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel