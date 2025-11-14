Haberler

Tiran Kitap Fuarı'nda Türk Yazar Furkan Çalışkan ile Söyleşi Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk yazar Furkan Çalışkan'ın katılımıyla bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Tiran Kitap Fuarı 2025 kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlendi ve çok sayıda akademisyen, yazar ve öğrenci katıldı.

Tiran Kitap Fuarı 2025 kapsamında Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen etkinliğe ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, YEE olarak 60'tan fazla ülkede 90'ın üzerinde kültür merkezinde faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Asıl faaliyet alanlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretimi olduğunu aktaran Sakoğlu, "İçinde bulunduğumuz hafta, kitap fuarı haftası. Biz de bu kapsamda kıymetli yazarımız Furkan Çalışkan'ı konuk ediyoruz." dedi.

Yazar Çalışkan da söyleşide yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Babasının tarihçi olduğunu ve kitaplar içinde büyüdüğünü kaydeden Çalışkan, "Özellikle Türklerin tarihini okuyunca bizim biraz şair bir millet olduğumuzu fark ettim. Şiire ilişkim tarih üzerinden geçti." diye konuştu.

Çalışkan, şiirin her zaman ihtiyaç ile ilgili olduğunu söyleyerek, "İnsanın ruhunun ve beyninin herhangi bir ihtiyacını giderebiliyorsa bir şiir, o şiir iyi bir şiirdir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Yayıncılar Birliği himayesinde ve Tiran Belediyesi ve birçok kuruluşun desteğiyle düzenlenen Tiran Kitap Fuarı 16 Kasım'a kadar kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

