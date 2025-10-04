Haberler

TIR ve Otomobil Çarpıştı: TIR Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, TIR sürücüsü Mehmet R.D. yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunun Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan TIR sürücüsü Mehmet R.D., yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında D-400 kara yolunun Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet R.D. yönetimindeki 27 AFM 221 plakalı çekici ve 33 EES 72 plakalı dorsesi bulunan TIR ile Ercan Ş. idaresindeki 07 BYT 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü Mehmet R.D. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza sonrası yola saçılan cam ve araç parçaları ile dökülen yağ ve mazot belediye ekiplerince temizlendi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

