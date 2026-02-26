Haberler

TIR'larda mahsur kalan 200 büyükbaşa yem desteği

TIR'larda mahsur kalan 200 büyükbaşa yem desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARS'tan Ankara'ya sevk edilmek üzere yola çıkan ve yoğun kar nedeniyle Erzincan'da mahsur kalan 6 TIR'daki 200 büyükbaşa, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem desteği sağlandı.

KARS'tan Ankara'ya sevk edilmek üzere yola çıkan ve yoğun kar nedeniyle Erzincan'da mahsur kalan 6 TIR'daki 200 büyükbaşa, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem desteği sağlandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Başta TIR'lar olmak üzere araçlar Erzincan'da belirli noktalarda bekletilirken, Kars'tan Ankara'ya 200 büyükbaş götüren TIR'lar için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü devreye girdi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kavşağı'nda bekletilen TIR'lardaki hayvanlar için Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Gümüştarla köyündeki çiftliklerden saman ve yem temin etti. Uzun süre beklemek zorunda kalan hayvanlara ulaştırılan yemler ile beslenmeleri sağlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Koçaker, olumsuz hava şartları düzelene kadar saman ve yem tedarikinin devam edeceğini belirterek, hayvan sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı. Benzer durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun artırıldığını ifade eden Koçaker, meteorolojik koşulların normale dönmesi ile sevkiyatın yeniden başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı