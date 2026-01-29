Kaza sırasında kullandığı TIR'dan fırlayıp dorsenin altında kalan şoför toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullandığı TIR'ın devrilmesi sonucu araçtan fırlayıp dorsenin altında kalan Emrah Aydın (29), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sanayi bölgesindeki bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı TIR, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına düşerek, devrildi. Araçtan fırlayan Aydın, TIR'ın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Emrah Aydın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası Emrah Aydın, Fatih Mahallesi'nde Fetih 1453 Camii'nde ikindi namazına sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.